Bundesliga: Bayern-Pizza wirft Fragen auf

Seit Anfang März ist die 3,99 Euro teure Limited Edition in der Tiefkühlabteilung der Supermärkte zu finden. Der Name und das Kartondesign erinnern hierbei an die fünf Sterne des Trikots und die 32 errungenen Meistertitel der Münchener. Das Bayern-Logo findet sich ebenfalls in den Farben rot-weiß auf der Pizza wieder.