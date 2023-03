FC Bayern: Schalke 04 zahlt letzte Rate für Sebastian Rudy - nach fünf Jahren!

Der frühere deutsche Nationalspieler suchte nach nur einer enttäuschenden Saison in München das Weite und wurde in Gelsenkirchen aber auch nicht glücklich. (NEWS: Rudy erklärt seinen Bayern-Wechsel)

Nach fünf Jahren! Schalke überweist letzte Rate an FC Bayern

Stolze 16 Millionen Euro überwiesen die Königsblauen damals für den zentralen Mittelfeldspieler an den FCB , der ihn ablösefrei von Sinsheim an die Isar gelockt hatte, und vereinbarten eine Ratenzahlung.

Rudy wechselt zum vierten Mal zur TSG Hoffenheim

In Sinsheim lief es für ihn persönlich besser, was 320 Spiele, 17 Tore und 47 Vorlagen unterstreichen, auch wenn die Kraichgauer als Tabellenletzter in der laufenden Bundesliga-Saison gegen den Abstieg kämpfen.