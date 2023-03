Transfermarkt: Neue Details zur Haaland-Klausel

Schon seit längerem sollen Real Madrid und PSG Interesse an Erling Haaland haben. Doch im Werben um Citys Superstar müssen sie nun offenbar eine bittere Pille schlucken - sie hat mit Pep Guardiola zu tun.

Das wäre eine bittere Pille für alle Teams, die 2024 an einer Verpflichtung von Erling Haaland interessiert sind!

Berichten aus Katalonien zufolge war in Haalands Vertrag festgelegt, dass diese Klausel um eine weitere Saison verschoben wird, wenn der spanische Trainer seinen Vertrag verlängert und bei ManCity bleibt.

Und dies tat der 52-Jährige im vergangenen November , was bedeutet, dass Haalands Klausel entsprechend auf 2025 verschoben wurde. (SPORT1-Transferticker)

Nach seinem historischen Fünferpack in der Champions League gegen RB Leipzig (7:0) rieben sich wohl einige Big Bosse bereits die Hände - in der Erwartung, den Top-Stürmer für die vermeintliche festgeschriebene Ablösesumme 2024 verpflichten zu können. Dem ist aber wohl nicht so. (NEWS: Legenden huldigen Haaland)