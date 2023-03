Champions League: Manchester United mit frechem Post nach Guardiola-Anekdote über Hollywoodstar Julia Roberts

Eine kuriose Anekdote von City-Trainer Pep Guardiola auf der Pressekonferenz nach dem Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig (7:0) hat Manchester United zu einem frechen Beitrag in den sozialen Netzwerken verleitet.

„Rückblick auf den Besuch von Julia Roberts in Old Trafford“, schreibt der Premier-League-Klub in den Post und fügte anschließend einen augenzwinkernden Emoji hinzu.