Biathlon-Weltcup: Finale in Oslo mit Denise Herrmann-Wick LIVE im TV, Stream, Ticker

Das Finale des Biathlon-Weltcups findet wieder in Oslo statt. Für Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ist es der letzte Weltcup ihrer Karriere. Alle Infos und Termine in der Übersicht.

