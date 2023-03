Infantino erneut zum FIFA-Präsidenten gewählt

Gianni Infantino ist erwartungsgemäß als Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA wiedergewählt worden. Der 52-Jährige wurde auf dem 73. Kongress in Kigali/Ruanda für den Zeitraum bis 2027 im Amt bestätigt, einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben.

Die Abstimmung für den Einzelkandidaten fand statutengemäß analog zu seiner ersten Wiederwahl im Jahr 2019 per Akklamation statt, die Nationalverbände signalisierten also ihre breite Zustimmung durch Applaus.

Am Rande des Kongresses feierte sich Infantino für die Ausrichtung der zurückliegenden Fußball-WM in Katar.

Infantino verkündet: „Ich habe geliefert“

„Ich habe euch die beste WM der Geschichte versprochen - und ich habe geliefert“, sagte der FIFA-Präsident beim 73. Kongress des Weltverbands am Donnerstag in Kigali (Ruanda) mit Blick auf die umstrittene Endrunde im vergangenen Jahr: „Alles, was ich als Präsident mache, tue ich für alle von euch.“