Infantino lobt sich für WM: "Ich habe geliefert"

Gianni Infantino hat sich selbst für die Ausrichtung der zurückliegenden Fußball-WM in Katar gelobt.

„Ich habe euch die beste WM der Geschichte versprochen - und ich habe geliefert“, sagte der FIFA-Präsident beim 73. Kongress des Weltverbands am Donnerstag in Kigali (Ruanda) mit Blick auf die umstrittene Endrunde im vergangenen Jahr: „Alles, was ich als Präsident mache, tue ich für alle von euch.“