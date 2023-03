Anzeige

AEW Dynamite: Auf diesen heißen Moment warteten Wrestling-Fans seit Jahren AEW-Show endet mit heißer Andeutung

Hangman Page (l.) bekam am Ende von AEW Dynamite Hilfe von den Young Bucks und Kenny Omega (r.) © AEW

Martin Hoffmann

Eine ereignisreiche Ausgabe der TV-Show AEW Dynamite endet mit der Anbahnung einer großen und lang aufgebauten Reunion. Eine frühere WWE-Wrestlerin debütiert.

Auf diesen Moment hat WWE-Rivale All Elite Wrestling seit Jahren hingearbeitet - nun versetzt er die Fans in freudige Erwartung.

Eine ereignisreiche Ausgabe der TV-Show AEW Dynamite endete in der Nacht zum Donnerstag mit der Andeutung einer großen Reunion - die in einem ebenso großen und starbesetzten Match zu münden scheint. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Ein Match, das das letzte große Hurra eines Topstars der Liga sein könnte.

Heißer Hauptkampf mit Kenny Omega und Chris Jericho

Die Szenerie entfaltete sich nach dem Hauptkampf der ersten AEW-Show in der kanadischen Metropole Winnipeg, Heimat der beiden früheren World Champions Chris Jericho und Kenny Omega.

Passend dazu gab es ein umjubeltes Match mit Beteiligung beider, das düstere House of Black um Malakai Black verteidigte seinen Trios Title gegen zwei von Jericho und Omega angeführte Dreigespanne: Jericho tat sich zusammen mit Sammy Guevara und Daniel Garcia von seiner Jericho Appreciation Society, Omega mit den Young Bucks - zwei der anderen vier wrestlenden Gründerväter von AEW (der zu WWE gewechselte Cody Rhodes war Nummer 4).

Das House of Black gewann die spektakuläre Massenschlacht erwartungsgemäß, das überraschende Finale folgte im Anschluss, als sich eine weitere Gruppierung einschaltete: der Blackpool Combat Club mit Ex-Champ Jon Moxley (ehemals: Dean Ambrose), dem Schweizer Ausnahmewrestler Claudio Castagnoli und dem jungen Wheeler Yuta (ohne den pausierenden Bryan Danielson).

Der BCC, vorher siegreich gegen Hangman Page und die Dark Order, lieferte sich eine backstage begonnenen Prügelei mit Moxleys Erzrivale Page, die sich dann in Richtung Ring verlagerte. Page wurde im Ring eingekesselt, in scheinbar aussichtsloser Lage - ehe der große Moment passierte.

The Elite hilft Hangman Page gegen Jon Moxley und Co.

Zu Moxleys und auch zu Pages Überraschung stellten sich The Elite dem BCC entgegen - und veranlassten den taktischen Rückzug des von der mittlerweile in eine hochrangige WWE-Position gewechselten Legende William Regal gegründeten BCC.

Das Besondere daran: Die eng befreundeten Page und The Elite hatten im Jahr 2020 miteinander gebrochen, es war der Ursprung einer Langzeitstory, die im Herbst 2021 in einem großen Showdown zwischen Omega und Page geendet war. Page entthronte damals seinen früheren Tag-Team-Partner Omega als World Champion und stieg selbst endgültig in die erste Reihe von AEW auf.

Schon damals deutete sich an, dass die Story langfristig auf eine Wiedervereinigung der alten Freunde hinausläuft, eine lange Verletzungspause Omegas und das folgenschwere Chaos um den realen Eklat zwischen The Elite und CM Punk verzögerten sie allerdings.

Nun greift AEW den Faden wieder auf, in der dazu passenden Saison: In jedem Frühjahr inszeniert AEW einen großen „Stable War“ unter zwei Gruppierungen, der in der großen Käfigschlacht „Blood and Guts“ endet, einer Variation der inzwischen auch von WWE größer aufgezogenen „War-Games“-Tradition.

Es deutet sich nun klar an, dass diesmal The Elite und der zuletzt in die Schurkenrolle driftende BCC die Hauptrolle dabei spielen. Möglicherweise ist es auch der Schlusspunkt für The Elite: Die Verträge von Omega und den Bucks laufen in diesem Jahr aus - speziell Ausnahmewrestler Omega kann auch mit einem lukrativen Angebot von WWE rechnen.

In einem Interview mit CBS hat der 39-Jährige soeben seine Zukunft offen gelassen, er hätte in dieser Hinsicht noch keine „Eingebung“ gehabt.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 15. März 2023:

The Blackpool Combat Club besiegen Hangman Page & The Dark Order TBS Title Match: Jade Cargill (c) besiegt Nicole Matthews AEW International Title Match: Orange Cassidy (c) besiegt Jeff Jarrett AEW World Trios Title Match: The House of Black besiegen The Elite, Jericho Appreciation Society

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

- Der aktuelle World Champion MJF eröffnete die Show mit einer „Re Bar Mitzvah“, in der der gläubige Jude seinen großen Sieg in dem hochklassigen Marathon-Match gegen Danielson feierte.

MJF begegnete dabei gleich drei Party-Crashern: „Jungle Boy“ Jack Perry, Darby Allin und Sammy Guevara - die anderen drei der vier jüngeren Stars, die AEW als die „Four Pillars“, die vier Säulen der Liga-Zukunft vermarktet hat. Alle drei meldeten ihre Ansprüche auf ein Titelmatch gegen MJF an, es folgte ein scharfer rhetorischer Vierkampf, den MJF mit der Ansage beendete, dass alle drei unter seiner Würde seien, er gehe, feiere jetzt weiter und esse Kuchen. Es kam dann, wie es kommen musste: MJF wurde in den Kuchen befördert.

- Eine offene Herausforderung des ungeschlagenen TBS-Champions Jade Cargill an alle kanadischen Wrestlerinnen wurde zunächst von der Independent-Kämpferin Nicole Matthews beantwortet, die rasch besiegt wurde. Es zeigte sich dann jedoch, dass dies nur die Vorstufe der eigentlichen Herausforderung war: Cargills Siegesfeier wurde von der debütierenden Taya Valkyrie unterbrochen, einer der erfolgreichsten weiblichen Wrestlerinnen abseits der WWE- und AEW-Bühnen. Die ehemalige Franky Monet - 2021 bei WWE von Ex-Boss Vince McMahon entlassen - trat Cargill gegenüber. AEW-Chef Tony Khan bestätigte später, dass er die Ehefrau von John Morrison fest verpflichtet hat. (SPORT1-Interview: So tickt Taya Valkyrie)

- In einem weiteren Titelmatch wurde der bisherige All-Atlantic Champion Orange Cassidy von Legende Jeff Jarrett gefordert, auf dem Spiel stand eine offiziell aufgemöbelte Version des Gürtels, der nun International Title heißt.