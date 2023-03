Irrer Hattrick! No-Name knackt Salah-Rekord

Gift Emmanuel Orban von Gent gelingt ein historischer Hattrick in der Conference League. Der Nigerianer ist nicht zu stoppen und klaut einen Rekord von Mo Salah.

Doch nun hat der Stürmer einen irren Rekord aufgestellt. Im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League schaffte der 20-Jährige beim 4:1 seines Klubs KAA Gent bei Basaksehir innerhalb von nur 3:24 Minuten einen Hattrick und stellte damit einen Rekord in europäischen Vereinswettbewerben Champions League, Europa League und Conference League auf.

Für Orban war das kein Problem. Er war in der 31., 32. und 34. Minute zur Stelle und sorgte so für eine 3:0-Führung. Dabei waren die Treffer ungemein wichtig. Das Hinspiel ging noch 1:1 aus.

Orban mit überragender Quote

Erst im Januar kam Orban von Stabaek IF aus der norwegischen Liga nach Gent und dreht dort seitdem mächtig auf.

In neun Pflichtspielen gelangen dem Talent bereits überragende 12 Treffer. Macht er so weiter, dürfte er in wenigen Monaten bei vielen Klubs weit oben auf der Einkaufsliste stehen.