Trainer Lerch peilt mit TSG-Frauen die Champions League an

TSG-Trainer Stephan Lerch will in den Europapokal © FIRO/FIRO/SID

Stephan Lerch (38) nimmt als neuer Cheftrainer der Fußballerinnen vom Bundesligisten TSG Hoffenheim die Champions-League-Qualifikation ins Visier. „Es ist unser Ziel, nachhaltig den dritten Tabellenplatz in Angriff zu nehmen. Für mich ist es ein zusätzlicher Anreiz, das neue Format zu erleben“, sagte Lerch in einer Medienrunde vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16.00 Uhr/MagentaSport) beim SC Freiburg.