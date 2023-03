Bundesliga: VfL Bochum 1848 – RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr)

Dem VfL steht gegen Leipzig eine schwere Aufgabe bevor. Letzte Woche siegte der VfL Bochum 1848 gegen den 1. FC Köln mit 2:0. Somit belegt Bochum mit 22 Punkten den 14. Tabellenplatz. Am letzten Samstag holte RB Leipzig drei Punkte gegen Borussia Mönchengladbach (3:0). Das Hinspiel entschied RB mit 4:0 klar für sich.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des VfL im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 56 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Bundesliga. Der bisherige Ertrag der Mannschaft von Coach Thomas Letsch in Zahlen ausgedrückt: sieben Siege, ein Unentschieden und 16 Niederlagen. In den letzten fünf Spielen schaffte der Gastgeber lediglich einen Sieg.