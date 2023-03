3. Liga: 1. FC Saarbrücken – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Der 1. FC Saarbrücken will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Rot-Weiss Essen punkten. Saarbrücken muss sich nach dem souveränen Sieg im letzten Spiel nicht verstecken. Das letzte Ligaspiel endete für Essen mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den VfL Osnabrück. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Rot-Weiss Essen denkbar knapp beim 1:0 die Oberhand behalten.