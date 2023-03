3. Liga: FC Erzgebirge Aue – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach acht Ligaspielen ohne Sieg braucht 1860 mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue. Aue gewann das letzte Spiel souverän mit 2:0 gegen den FSV Zwickau und muss sich deshalb nicht verstecken. Das letzte Ligaspiel endete für den TSV 1860 München mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen SV 07 Elversberg. Das Hinspiel entschied 1860 für sich und feierte einen 3:1-Sieg.