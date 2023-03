3. Liga: VfL Osnabrück – Sport-Club Freiburg II (Samstag, 14:00 Uhr)

Mit der Zweitvertretung des Sport-Club spielt Osnabrück am Samstag gegen ein formstarkes Team. Ist das Heimteam auf die Überflieger vorbereitet? Der VfL Osnabrück trennte sich im vorigen Match 1:1 von Rot-Weiss Essen. Freiburg II siegte im letzten Spiel gegen die SV Wehen Wiesbaden mit 4:2 und besetzt mit 54 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.

Angesichts der guten Heimstatistik (9-1-3) dürfte Osnabrück selbstbewusst antreten. Die Leistungssteigerung der Mannschaft von Tobias Schweinsteiger lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der VfL Osnabrück einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang acht ab. Osnabrück rangiert mit 46 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Offensiv konnte dem VfL Osnabrück in der 3. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 53 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Acht Niederlagen trüben die Bilanz von Osnabrück mit ansonsten 14 Siegen und vier Remis.