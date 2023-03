3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Der SV Waldhof Mannheim will die Erfolgsserie von drei Siegen bei der SV Wehen Wiesbaden ausbauen. Wiesbaden zog gegen den Sport-Club Freiburg II am letzten Spieltag mit 2:4 den Kürzeren. Waldhof gewann das letzte Spiel gegen den FC Ingolstadt 04 mit 3:2 und liegt mit 45 Punkten weit oben in der Tabelle. Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Mannheim siegte mit 1:0.

Angesichts der guten Heimstatistik (7-3-3) dürfte die SV Wehen Wiesbaden selbstbewusst antreten. Die Mannschaft von Coach Markus Kauczinski kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur drei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den dritten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.