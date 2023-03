NFL: Odell Beckham Junior Jr. mit Statement über Zukunft - „Ich kann nicht lügen"

Mitten in der gerade erst angelaufenen Free Agency 2023 gibt Odell Beckham Jr. gibt ein Statement über seine Zukunft ab. Der NFL-Superstar deutet dabei auch Frust an,

Wie geht es weiter mit Odell Beckham Junior in der NFL ?

„Ich kann nicht lügen, es fühlt sich gut an, dort zu sein, wo ich bin, aber noch besser ist es zu wissen, dass ich noch fünf Monate habe, um dorthin zu kommen, wo ich sein will“, twitterte OBJ, der sich im Februar 2022 beim Super-Bowl-Gewinn mit den Los Angeles Rams einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Seitdem ist unklar, wo und wann der 30-Jährige, der auch schon für die New York Giants und die Cleveland Browns spielte, eine neue Franchise finden wird. (SERVICE: Die größten Trades und heißesten Gerüchte der NFL im SPORT1-Transferticker)

„Dieser Scheiß ist nicht einfach“, fügte Beckham nun an, „und das durchzustehen ist in jeder Hinsicht anstrengend.“

Neuerliche Videos, in denen er sich beim privaten Workout für potenzielle Abnehmer-Teams in Stellung bringt, lassen den Passempfänger aber weiterhin hoffen: „Ich konnte es einfach nicht zulassen, dass ich aufgebe oder einfach so abtrete! Ich habe noch einiges zu tun... auf geht‘s!“