Champions League: Viertelfinale - Auslosung mit Bayern, Real, ManCity LIVE im TV, Stream, Ticker - Termine, Modus

Nach dem Achtelfinale ist vor dem Viertelfinale: Am Freitag werden in Nyon die Paarungen für die Runde der letzten acht ausgelost.

Champions-League-Auslosung: Wo und wann?

Das Viertelfinale und das Halbfinale der Champions League werden am Freitag, dem 17. März, um 12.00 Uhr in Nyon ausgelost.

Diese Teams sind für das Viertelfinale qualifiziert:

CL-Auslosung: Der Modus im Viertelfinale

Auch Duelle, die bereits in der Gruppenphase der Königsklasse stattfanden, sind jetzt wieder denkbar.

Besonderheit: Auch das Halbfinale wird ausgelost

Termine: Wann finden die Viertelfinal- und Halbfinalspiele statt?

Champions League Finale 2023 - wann und wo?

Das Finale in der Königsklasse findet am 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.