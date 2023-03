Anzeige

Erling Haaland gefeiert: Legenden verneigen sich vor ManCitys Tormaschine Legenden huldigen Haaland

Titel-Duo Pep und Haaland? "Champions-League-Sieger wird der FC Bayern!"

Ljubo Herceg

Nach seinem Fünferpack gegen Leipzig verneigen sich die Medien, sein Trainer Pep Guardiola und die Fußball-Experten vor Erling Haaland. SPORT1 fasst die Reaktion auf Social Media zusammen.

Erling Braut Haaland ist nicht von dieser Welt!

Kein Wunder, dass sich sein Trainer Pep Guardiola, Fußball-Experten und die Medien vor dem „norwegischen Cyborg“ verneigen, ihn als „Monster“ und „Wirbelsturm bzw. Orkan“ huldigen.

SPORT1 fasst die Reaktion auf Social Media zusammen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Ex-Premier-League-Stars verneigen sich vor ManCitys Tormaschine

So brachte es Transfer-Experte Fabrizio Romano mit einem Bild treffend auf den Punkt: Darauf hat Haaland den Spielball sowie die Auszeichnung zum „Man of the Match“ der UEFA in seinen Händen.

Beim Onfield-Interview verneigte sich zudem Frankreichs Stürmer-Legende und CBS-Experte Thierry Henry vor Haaland und seiner Top-Performance.

Und der Norweger selbst war nach seinem Fünferpack und dem Viertelfinaleinzug auch bestens aufgelegt, wie sein kleiner Seitenhieb gegen die zwei CBS-Experten Jamie Carragher und Micah Richards deutlich macht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Ich glaube, du (Henry) bist der Einzige, der weiß, wie man viele Tore schießt...“ scherzte Haaland, sodass selbst die ehemaligen Verteidiger Richards (ManCity) und Ex-Liverpool-Verteidiger Carragher lachen mussten.

Micah Richards huldigte den norwegischen Nationalspieler nochmal explizit: „Wir haben über Gvardiol und Haaland gesprochen, den Kampf. Gvardiol hat das ersten Battle (im Hinspiel) gewonnen. Aber Haaland hat den Krieg gewonnen, definitiv. Fantastisch!“

Haaland traf 37 Mal in 32 Spielen der Champions League!

Transfer-Experte Nicolo Schira verwies in seinem Tweet insbesondere auf die UNFASSBAREN Zahlen des 22-Jährigen in der laufenden Saison!

„Erling Haaland hat seinen fünften Hattrick in dieser Saison mit Manchester City erzielt. Er hat 28 Tore in 26 Spielen in der Premier League und 8 Tore in 6 Spielen in der Champions League erzielt. Phänomenal!“

Kurze nach Schiras Tweet folgten aber noch zwei Tore gegen Leipzig, sodass der Ex-BVB-Stürmer nun auf zehn Treffer in sechs CL-Partien, und insgesamt auf 37 Tore in 32 CL-Einsätzen kommt. Unglaubliche Werte!

Selbstredend war auch sein Coach Pep Guardiola voll des Lobes: „Ich weiß, dass Haaland den Rekord von Messi eingestellt hat, natürlich erinnere ich mich! Es ist unglaublich, dass er es aber in nur 60 Minuten geschafft hat.“ (PRESSESTIMMEN: „Cyborg Haaland verwüstet alles!“)

Gegen Leipzig schrieb der norwegische Top-Stürmer Geschichte, nachdem er RB fünf Tore eingeschenkt hatte. Vor ihm gelang dies in einem einzigen CL-Spiel nur Luiz Adriano (2014 für Donezk gegen Borisov) und Lionel Messi (2012 für Barcelona gegen Leverkusen).

BBC-Moderator Lineker: „Denke, Erling Haaland, hat was drauf“

Auf die Frage, warum der Katalane seinen Angreifer bereits in der 63. Minute vom Platz genommen hatte, sagte Guardiola: „Erling ist noch jung ... er hat einen Anreiz, Messis Rekord in der Zukunft zu übertreffen. Wenn er das mit 22 Jahren geschafft hätte, würde er sich in seiner Zukunft langweilen!“

Sky-Experte Lothar Matthäus dagegen hatte wenig Verständnis für Haalands Auswechslung. „Fünf Tore in einem Spiel hat Messi schon mal in der Champions League geschossen, Haaland hätte noch eine halbe Stunde für ein Sechstes gehabt. Das ist das einzige, was mich ein bisschen gestört hat“, so Deutschlands Rekord-Nationalspieler.

Und der zuletzt scharf kritisiert und vormals suspendierte BBC-Moderator Gary Lineker schrieb nur: „Denke, Erling Haaland, hat was drauf.“

Englands ehemaliger Stürmer-Star Michael Owen sagte dagegen sarkastisch: „Und sie meinen, dass ManCity mit Haaland schlechter sei.“