3. Liga: SG Dynamo Dresden – MSV Duisburg, 2:0 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Das Warten der 21.904 Zuschauer auf den ersten Treffer hatte erst mit dem Tor von Claudio Kammerknecht zum 1:0 für Dresden in der 66. Minute ein Ende. Mit einem Doppelwechsel wollten die Zebras frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Torsten Ziegner Alaa Bakir und Marvin Ajani für Kolja Pusch und Marlon Frey auf den Platz (68.). Mit Christian Joe Conteh und Dennis Borkowski nahm Markus Anfang in der 70. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jakob Lemmer und Panagiotis Vlachodimos. SG Dynamo Dresden baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Benjamin Girth beförderte den Ball in der 76. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Heimmannschaft auf 2:0. Torsten Ziegner wollte Duisburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Niklas Kölle und Phillip König eingewechselt für Baran Mogultay und Girth neue Impulse setzen (79.). Als Referee Kessel (Norheim) die Partie abpfiff, reklamierte Dynamo Dresden schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.