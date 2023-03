3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Wehen Wiesbaden, 4:2 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Sport-Club Freiburg II und Wiesbaden ohne Torerfolg in die Kabinen. In der Pause stellte der Sport-Club personell um: Per Doppelwechsel kamen Kimberly Ezekwem und Julian Guttau auf den Platz und ersetzten Philip Fahrner und Patrick Lienhard. Für das 1:0 des Gastgebers zeichnete Lars Kehl verantwortlich (55.). Markus Kauczinski wollte die SV Wehen Wiesbaden zu einem Ruck bewegen und so sollten Kianz Froese und Florian Carstens eingewechselt für John Iredale und Max Reinthaler neue Impulse setzen (63.). Die Fans von Freiburg II unter den 1.079 Zuschauern durften sich über den Treffer von Julian Stark aus der 70. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Das 1:2 von Wiesbaden stellte Robin Heußer sicher (72.). Benedict Hollerbach sicherte den Gästen nach 89 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Guttau war es, der kurz vor Ultimo das 4:2 besorgte und den Sport-Club Freiburg II inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Mika Baur ließ sich in der 90. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:2 für die Elf von Trainer Thomas Stamm. Schließlich sprang für den Sport-Club gegen die SV Wehen Wiesbaden ein Dreier heraus.