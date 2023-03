3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FC Ingolstadt 04, 3:2 (1:0)

Bentley Baxter Bahn brachte den SV Waldhof Mannheim in der 32. Spielminute in Führung. Zur Pause war die Elf von Christian Neidhart im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Der Treffer von Dominik Martinovic ließ nach 54 Minuten die 8.765 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung des Gastgebers. Das 1:2 des FC Ingolstadt 04 stellte Patrick Schmidt sicher (56.). Gleich drei Wechsel nahm das Team von Guerino Capretti in der 62. Minute vor. Pascal Testroet, David Udogu und Felix Keidel verließen das Feld für Moussa Doumbouya, Tim Civeja und Jalen Hawkins. In der 71. Minute stellte Waldhof personell um: Per Doppelwechsel kamen Thomas Pledl und Adrian Malachowski auf den Platz und ersetzten Berkan Taz und Martinovic. Beim FCI kam Valmir Sulejmani für Arian Llugiqi ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (82.). Wenig später verwandelte Bahn einen Elfmeter zum 3:1 zugunsten von Mannheim (88.). Kurz vor Ultimo war noch Sulejmani zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Ingolstadt verantwortlich (90.). Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Dominik Franke von den Gästen die Rote Karte (92.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Benen (Nordhorn) siegte der SV Waldhof Mannheim gegen den FC Ingolstadt 04.