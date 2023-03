Faeser verurteilt Ausschreitungen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Ausschreitungen im Vorfeld des Rückspiels von Frankfurt in der Champions League in Neapel kritisiert.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die schweren Ausschreitungen im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels von Eintracht Frankfurt in der Champions League bei der SSC Neapel mit deutlichen Worten kritisiert. „Diese Gewalt heute Abend ist aufs Schärfste zu verurteilen. Gewalttäter und Chaoten machen den Sport kaputt“, schrieb Faeser, die als Ministerin auch für den Sport zuständig ist, bei Twitter und postete einen Bericht über die Krawalle in der Innenstadt Neapels.

Laut italienischen Medienberichten sollen sich deutsche Fans am Mittwochnachmittag im Zentrum Neapels heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei und Napoli-Anhängern geliefert haben. Dabei seien unter anderem Autos in Brand gesetzt, darunter auch ein Polizeiwagen, Lokale in der Umgebung beschädigt sowie Tische, Stühle und Schaufenster von Bars und Restaurants zerstört worden.