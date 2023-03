BVB-Drama nach irrem Elfmeter-Krimi in der Youth League

Bislang qualifizierte sich mit der TSG Hoffenheim in der Saison 2018/19 lediglich eine deutsche Mannschaft für das Halbfinale der Youth League. Erst mit dem 17. (!) Elfmeter scheiterte mit BVB-Youngster Filippo Mané der erste Schütze vom Punkt. Die Entscheidung zu Gunsten der Gäste aus Split brachte dann deren neunter Schütze Ante Kavelj.

Rijkhoff kontert Antunovic-Kopfball schnell

Die Gäste aus Kroatien, die mit über 5000 Fans im Rücken im Signal-Iduna-Park gut dagegenhielten, konnten die Fehler des BVB allerdings nicht ausnutzen und brachten oftmals den letzten Pass nicht an den Mann.

In der zweiten Halbzeit sollte sich der Gast aus Split dann belohnen: Nach einer Drangphase gingen die Kroaten durch einen Kopfballtreffer von Antunovic in Führung und steuerten auf das Halbfinale der Youth League zu (71.). Doch die Führung sollte nicht lange halten.

Nach einem Foulspiel an den eingewechselten Michel Ludwig zeigte der Unparteiische Robert Ian Jenkins aus Wales auf den Punkt, Julian Rijkhoff ließ Keeper Buljan im Anschluss keine Chance (76.).

In der Folge schienen sich beide Teams mit dem Elfmeterschießen anzufreunden, doch der BVB musste in der Nachspielzeit nochmal eine Großchance überstehen. Eine scharfe Hereingabe lenkte ausgerechnet Ludwig an die eigene Latte (90.+1).