18 Monate Sperre für Kugelstoßerin Saunders

Kugelstoßerin Raven Saunders ist wegen dreier verpasster Doping-Tests für 18 Monate gesperrt worden. Wie die US-amerikanische Anti-Doping-Agentur (USADA) am Mittwoch mitteilte, tritt die Sperre rückwirkend in Kraft und gilt bis zum Februar 2024. Zu den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Jahr wäre die Silbermedaillengewinnerin von Tokio daher wieder teilnahmeberechtigt.