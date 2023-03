NBA sperrt Grizzlies-Star Morant nach Waffen-Eklat

Historischer Dreierrekord! Schröder und die Lakers on fire

Die NBA zieht Ja Morant von den Memphis Grizzlies nach dessen Fehltritt in einem Nachtclub für einige Zeit aus dem Verkehr.

Nach seinem Fehltritt in einem Nachtclub ist NBA-Basketballstar Ja Morant für acht Spiele gesperrt worden. In dieser Zeit wird der 23-Jährige auch keine Gehaltszahlungen erhalten. Das entschied die nordamerikanische Profiliga am Mittwoch.