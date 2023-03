Biathlon: Auch Eckhoff hört auf

Die zweimalige Olympiasiegerin Tiril Eckhof hat als nächste prominente Biathletin ihren Rücktritt erklärt. „Biathlon ist mein Leben, solange ich mich erinnern kann. Es ist seltsam, ein Leben ohne Biathlon in Betracht zu ziehen. Aber ich höre auf“, sagte die Norwegerin am Mittwoch. Die 32-Jährige hatte in dieser Saison bereits eine Pause eingelegt, bei ihrem letzten Weltcup in Oslo hatte sie im März 2022 zwei Rennen gewonnen.