Biathlon: Nächster Rücktritt! Tiril Eckhoff verkündet Karriereende

Doppel-Olympiasiegerin Tiril Eckhoff hat ihre Karriere beendet. Das gab die 32-Jährige am Mittwoch bei Instagram bekannt.

„Es ist ein bisschen traurig, jetzt aufzuhören, aber gleichzeitig finde ich auch, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, und werde immer mit einem Lächeln auf die Jahre im Biathlon zurückblicken“, schrieb die Norwegerin.

Eckhoff holt zweimal Gold bei Olympia

Eckhoff gewann insgesamt 15 WM-Medaillen, gehörte jahrelang zur Weltspitze. 2014 holte sie in der Mixed-Staffel Gold bei den Olympischen Spielen in Sotschi. 2022 wiederholte sie diesen Triumph in Peking.