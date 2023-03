Formel 1: Ferrari-Pilot Leclerc erhält Gridstrafe nach Bahrain-Ausfall

Voller Zuversicht ging Charles Leclerc in die neue Saison, nun wird der Monegasse schon am zweiten Rennwochenende von der bitteren Realität eingeholt.

Denn: Ferrari kommt aus der Negativspirale nicht heraus. In Bahrain fiel Leclerc mit einem Defekt der Kontrollelektronik auf Rang drei liegend aus. Beim anstehenden Grand Prix von Saudi-Arabien muss der 25-Jährige eine Startplatzstrafe von zehn Plätzen hinnehmen – weil das gleiche Teil erneut streikt.

Die Zuverlässigkeit ist schon länger die Achillesferse der Scuderia. Dass ein Team aber schon vor dem zweiten Rennen eie Strafe in Kauf nehmen muss, ist verwunderlich.

Ferrari-Teamchef: Haben wir „noch nie erlebt“

Im Vorfeld des ersten Rennens entdeckte Ferrari eine Problematik in der Kontrollelektronik und tauschte diese aus. Im gleichen Zug wurde auch die Batterie gewechselt.

All der Aufwand half nichts. Nach 41 Rennrunden meldete Leclerc einen Leistungsverlust und parkte seinen Wagen frustriert am Streckenrand. Im Anschluss stellte sich heraus, dass wieder eine defekte Kontrollelektronik für den Ausfall verantwortlich war.

Eine eingehende Untersuchung in Maranello ergab, dass die Einheit erneut ausgewechselt werden muss. Das Problem: Von diesem Motorteil sind pro Fahrer nur zwei Elemente in der gesamten Saison erlaubt – und Leclerc hat in Jeddah deshalb gleich den nächsten Nackenschlag zu verkraften.