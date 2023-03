Wegen Betrug an Kindern! Fortnite-Entwickler muss gewaltige Summe bezahlen

Mithilfe von „manipulativen Mustern sollen vorwiegend minderjährige Spieler zu ungewollten Käufen“ verleitet worden sein. Somit sieht sich der Publisher des beliebten Battle-Royale-Klassikers nun dazu gezwungen, Rückerstattungszahlen in Millionenhöhe an die eigene Community zu leisten.

So viel Geld muss Epic Games zahlen

Zusätzlich zu den Rückerstattungszahlen, die sich in Summe auf 245 Millionen US-Dollar belaufen, ist es Epic Games in Zukunft untersagt, weiterhin von diesen Praktiken Gebrauch zu machen oder „Verbraucher ohne deren Zustimmung zu belasten“. Der Beschluss verbietet es den Fortnite-Machern zudem, User den Zugang zu ihrem eigenen Account zu verweigern, um Gebühren anzufechten.

Der Betrag klingt allerdings im ersten Moment höher als er sich, zumindest aus der Sicht der Fortnite-Macher, am Ende darstellt. Betrachtet man allein die Daten, die im Zuge des Epic-Games-gegen-Apple-Gerichtsprozesses öffentlich wurden - das Softwareunternehmen zeigte sich damals mit den Praktiken Apples in deren eigenen Store unzufrieden - stellt man fest, dass das Entwicklerstudio in den Jahren 2018, 2020 sowie 2021 jeweils über fünf Milliarden Dollar an Umsatz mit ihrem Flaggschiff generiert hat. Dementsprechend bewegt sich die Summe weit weg von Firmenschädigen Sphären.