Leichtathletik: Europas Verband bekräftigt Ausschluss

"Der Krieg hat verheerende Folgen für die Ukraine, und als Sportorganisation stellt European Athletics fest, dass dies auch die Sportinfrastruktur der Ukraine und ihre Athleten betrifft", sagte EA-Präsident Dobromir Karamarinow nach einer Councilsitzung am Mittwoch: "Wir werden den ukrainischen Leichtathletikverband weiterhin unterstützen, damit die Athleten aus diesem Land trotz der tragischen Situation in der Ukraine ihr Potenzial ausschöpfen können."

Entscheidend in der Russland-Frage ist allerdings der Weltverband World Athletics (WA). Weltweit ist Russland derzeit doppelt gesperrt - wegen des Krieges und des Dopingskandals. WA will auf der nächsten Council-Sitzung vom 21. bis 23. März entscheiden, ob die Doping-Sperre aufgehoben werden kann. Entscheidend dabei ist der nächste Bericht der unabhängigen Russland-Taskforce. Nur wenn die Doping-Sperre aufgehoben wird, will sich WA auch mit dem Russland-Bann aufgrund der Invasion in der Ukraine beschäftigen.