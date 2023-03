Ex-Weltmeisterin Schmidhofer tritt zurück

Die frühere Weltmeisterin Nicole Schmidhofer stellt ihre Skier in die Ecke. Die 34 Jahre alte Österreicherin, die 2017 in St. Moritz Gold im Super-G gewonnen hatte, wird am Donnerstag beim Weltcup-Finale in Soldeu/Andorra ihr letztes Rennen bestreiten. Schmidhofer möchte dem Skisport in anderer Funktion erhalten bleiben.