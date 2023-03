Neuer Vertrag: Spielberg bis 2027 Formel-1-Strecke

Die Formel 1 macht auch in den kommenden Jahren in Österreich Station. Der auslaufende Vertrag mit dem Red-Bull-Ring in Spielberg wurde bis 2027 verlängert, das teilte die Königsklasse am Mittwoch mit. Das Rennen in diesem Jahr wäre unter dem ursprünglichen Vertrag das letzte in der Steiermark gewesen, es steigt am 2. Juli.