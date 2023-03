Biathlon: Rücktrittswelle hält an - auch Chevalier-Bouchet beendet ihre Karriere

Ein weiterer großer Name aus dem Biathlon verabschiedet sich am Saisonende. Das wird im Vorfeld des Weltcups in Oslo bekannt.

Einen Tag nach Marte Olsbu Roiseland und Denise Herrmann-Wick hat auch Anaïs Chevalier-Bouchet das Ende ihrer aktiven Karriere angekündigt. „Die Rennen in Oslo werden meine letzten sein. Es ist Zeit, das Gewehr und die Skier an den Nagel zu hängen“, schrieb die 30-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal.

Herrmann-Wick reagiert auf Rücktritt von Chevalier-Bouchet

In den vergangenen Jahren gehörte Chevalier-Bouchet stets der erweiterten Weltspitze an. Bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 jubelte die 30-Jährige sowohl im Einzelrennen als auch in der Mixed-Staffel über die Silbermedaillen. Vier Jahre zuvor holte sie in Pyeongchang bereits Bronze in der Staffel.