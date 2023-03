WM-Play-offs: Gaugisch setzt auf Kontinuität

Bundestrainer Markus Gaugisch setzt beim letzten Schritt der deutschen Handballerinnen in Richtung des angepeilten WM-Tickets auf personelle Kontinuität. Von den 19 nominierten Spielerinnen für die Play-off-Partien gegen Griechenland ist allein Meret Ossenkopp (Borussia Dortmund) neu dabei. Die 24-Jährige steht vor ihrem Debüt in der Nationalmannschaft.

"Das Ziel ist klar: Wir sind der Favorit und wollen uns für die WM qualifizieren", sagte Gaugisch mit Blick auf die Duelle am 9. April (17.15 Uhr) in Hamm und am 12. April (17.00 Uhr) in Chalkida. Der Sieger ist bei der Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden (ab 30. November) dabei.