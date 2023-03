Wechsel im Mangament von Astralis? Hilft das dem Team zurück auf die Erfolgsspur?

Astralis hat in Counter-Strike schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Major, Pro League, Masters - die Liste an Erfolgen ist lang. Doch so erfolgreich die dänische eSports-Organisation im vergangenen Jahrzehnt gewesen ist, so fernab davon bewegt sich das heutige Team eher im Mittelfeld des beliebten Shooters - obwohl es nach wie vor in den Top 20 des HLTV-Rankings auf Platz 15 zu finden ist.