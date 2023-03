Hertha-Investor 777 Partners erhält 78,8 Prozent der Anteile

Fußball-Bundesligist Hertha BSC gibt zusätzliche Anteile an den neuen Investor 777 Partners ab. Wie der Hauptstadtklub am Mittwoch mitteilte, erhält die private Investmentfirma mit Sitz in Miami im Zuge der Kapitalerhöhung 78,8 Prozent der Kapitalanteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA.