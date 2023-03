Anzeige

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft? T1 im Schnellcheck Koreaner reif für WM-Titel?

T1 hat sich bereits für die Playoffs des LCK Spring Splits qualifiziert - und jetzt die WM-Quali? © T1

Florian Merz

Es dürfte für alle T1-Fans eine der bittersten Stunden in der langen Geschichte der Koreanischen eSports-Organisation gewesen sein. Nach 2017 verlor der Rekordweltmeister 2022 einmal mehr im WM-Finale, ist aber gegenwärtig auf dem besten Weg einen erneuten Angriff auf den Titel zu wagen.

Wird über League of Legends gesprochen, stößt man irgendwann unweigerlich auch auf T1 und Lee „Faker“ Sang-hyeok. Die koreanische eSports-Organisation ist bis heute die einzige, der es in der Geschichte des beliebten MOBA-Titels gelang, drei mal den WM-Titel zu gewinnen. Dahinter finden sich auch Erfolge beim Mid-Season Invitational sowie der LCK, der nationalen League-of-Legends-Liga.

Im vergangenen Jahr hätte sich T1 endgültig als DAS Powerhouse des MOBAs verewigen können, jedoch scheiterte der Rekordweltmeister äußerst knapp an Ligakonkurrent DRX, das sich im Gegenzug über den ersten WM-TItel freuen konnte. So bitter die Niederlage auch ausfiel, lies sich das Team davon offenbar nicht beeindrucken und startete äußerst erfolgreich in die neue Season und das neue Jahr, trotz eines unveränderten Rosters!

Master Splinter und seine vier Turtles

Im eSports ist es eine Seltenheit, sollte ein Team beziehungsweise ein Line-Up über einen Split oder eine Season hinaus unverändert bleiben. Als Beispiel wurde unter anderem das Roster von Fnatic, das in der LEC an den Start geht, aufgrund der schlechten Ergebnisse grundlegend verändert und mit neuen Spielern versehen. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, wie unter anderem in der Prime League. Hier seien die Unicorns of Love SE genannt, die einen kompletten Roster-Change vollzogen, obwohl man zuvor den Summer Split als Champion beenden konnte.

Statt also neue Spieler zu verpflichten, hat man sich bei T1 dazu entschieden, an den etablierten Profis festzuhalten - an der Personalie Faker ist ohnehin nicht zu rütteln. Entsprechend starteten die Koreaner mit jenem Roster in die neue Saison, die schon im vergangenen Jahr für Furore sorgte und nur äußerst knapp im Grand Final der Worlds scheiterte. Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte.

Das aktuelle T1-Roster besteht aus folgenden Spielern:

Choi „ ZEUS “ Woo-je

“ Woo-je Mun „ ONER “ Hyeon-jun

“ Hyeon-jun Lee „ FAKER “ Sang-hyeok

“ Sang-hyeok Lee „ GUMAYUSI “ Min-hyeong

“ Min-hyeong Lee „KERIA“ Min-hyeong

Gegenwärtig rangiert T1 einmal mehr auf der Pole Position der heimischen Liga und hat bislang lediglich eine einzige Niederlage hinnehmen müssen. Zur Erinnerung: in Korea wird der Ligaalltag in einem Best-of-3-Format ausgetragen, weshalb verlorene Matches innerhalb einer Series nicht für das Endergebnis zum Tragen kommen, es sei denn, Teams befinden sich punktgleich auf dem gleichen Platz in der Tabelle. Abgesehen von einem Ausrutscher gegen Hanwha Life Esports konnte weder Dplus Kia (das ehemalige DAMWON KIA, Anm. d. Red.) noch GEN G oder kt Rolster Faker und Co. das Wasser reichen.

T1 - Erneuter Titelkandidat?

Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass nun Stimmen laut werden, laut denen T1 dieses Jahr einmal mehr der wohl heißeste Titel-Kandidat für die Weltmeisterschaft sei. Dafür spricht nicht nur die Statistik in der Liga, auch das Teamgefüge ist ein gänzlich anderes, als noch 2022. Hier startete T1 neben Faker mit vier Rookies in die Season, die sich von Spiel zu Spiel steigern und von einem Erfolg zum nächsten jagten. Zwar gab es im Zuge des MSI einen Dämpfer, dennoch hielt der Siegeszug von T1 in der LCK an - Neben der Spring Split Meisterschaft wurde das Team auch im Sommer Champion der heimischen LCK.

Nun scheint es, als sei das Roster eingespielter denn je, versteht sich beinah blind. Dem Ganzen kommt auch zu Gute, dass Faker, schon seit geraumer Zeit, sein Können mehr denn je in den Dienst des Teams stellt und es so auch schafft, die anderen Mitspieler in Szene zu setzen. Entsprechend ist es durchaus legitim davon zu sprechen, dass T1 in diesem Jahr erneut den Sprung ins Finale der World schaffen könnte - sollte es keine Leistungseinbrüche im Zuge des Summer Splits geben. Daher ist eine finale Bewertung, der aktuellen Leistung, noch nicht möglich.