Handball: Ex-Europameister Lemke beendet seine Karriere

Sein Vertrag in Melsungen wäre am Saisonende ausgelaufen, Lemke soll dem Verein in anderer Funktion im Nachwuchsbereich erhalten bleiben. Der 2,10 m große Rechtshänder engagiert sich bereits als ehrenamtlicher Trainer in verschiedenen Gruppen und Mannschaften - auch über die MT Melsungen hinaus.