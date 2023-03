Ligue 1: Bizarrer Fan-Protest gegen Ex-BVB-Profi

Am Sonntagabend enttäuschte Olympique Marseille gegen Abstiegskandidat Racing Straßburg, spielte nur 2:2 . Für die Fans war das Spiel der Auslöser für Proteste. Im Mittelpunkt steht dabei der Ex-Dortmunder Leaonardo Balerdi. Doch was war passiert?

Der seit Wochen in der Formkrise steckende Argentinier holte sich in der 29. Minute die Rote Karte ab. Das Spiel verlief zunächst allerdings trotzdem äußerst positiv für Marseille. In der 49. Minute erzielte Mbemba das 1:0. In der 79. Minute erhöhte der Ex-Arsenal-Spieler Alexis Sánchez zum 2:0. Straßburg zeigte aber seine Nehmerqualitäten und versetzte OM kurz vor Schluss mit einem Doppelschlag in einen Schock.