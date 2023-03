Champions League: Diese Szene beim Leipzig-Debakel in Manchester macht fassungslos

RB Leipzig geht bei Manchester City unter und will sich nach dem Spiel nicht über den Schiedsrichter beschweren. Grund genug hätten sie aber - eine Szene macht geradezu fassungslos.

In keiner von mehreren strittigen Szenen dürfte der Unparteiische aus Slowenien beim 0:7 von RB so falsch gelegen haben, wie in der 34. Minute. Nach einem langen Ball war Leipzig-Star Konrad Laimer von City-Torhüter Ederson weit außerhalb des Strafraums abgeräumt worden.