Glasner: Frankfurt ist "keine Diva mehr"

Der Spielerberater Volker Struth, Agent unter anderem des Frankfurter Nationalspielers Mario Götze, hatte die Eintracht kürzlich als einen der "most sexiest Klubs in Europa" bezeichnet. "Als ich das gehört habe, da war mein erster Gedanke: An mir kann's ja nicht liegen", meinte Glasner und lachte: "Aber im Ernst: Ob man uns jetzt sexy oder spannend nennt, ist egal. Wichtig ist, dass wir in der Branche jetzt anders wahrgenommen werden."