Gelbe Karten wegen Meckerns: Was Mario Götze bei Eintracht Frankfurt bezwecken will

Mario Götze fällt in den vergangenen Wochen wegen seiner Diskussionsfreude bei den Schiedsrichtern auf. Der Mittelfeldstar von Eintracht Frankfurt verfolgt einen bestimmten Zweck.

Aktuell läuft es bei Eintracht Frankfurt in der Offensive nicht richtig rund.

Trainer Oliver Glasner sprach nach dem Remis gegen Stuttgart von „harter Arbeit“, Torchancen erspielte seine Mannschaft derzeit nur sehr wenige. Die Hessen suchen nach ihrer Topform, so richtig durchgestartet sind sie im Jahr 2023 nicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eintracht-Spielmacher Götze hat eine kleine Formdelle

Seitdem läuft allerdings auch bei ihm weniger rund. Am perfekten Match ändert das insgesamt zwar nichts. Dennoch unterlief ausgerechnet ihm im Hinspiel der Champions League gegen die SSC Neapel der grobe Fehlpass vor dem ersten Gegentreffer. Danach plagten ihn Adduktorenprobleme und eine leichte Erkältung. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Götze hat, wie die gesamte Mannschaft, derzeit seine erste Formdelle. Drei seiner vier Gelben Karten erhielt der Spielmacher zuletzt wegen Meckerns, was als Beleg für Unzufriedenheit dienen könnte.

Götze geht verbal voran – und riskiert bewusst Gelbe Karten

Doch ist dem wirklich so? Was einerseits als Undiszipliniertheit ausgelegt werden kann, ist teilweise eine bewusste Akzentuierung. (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)

Wie SPORT1 weiß, spürt Götze, dass das Team Impulse benötigt - auch verbaler Natur. Als Weltmeister hat sein Wort Gewicht, er will in dieser wichtigen Phase als Leader vorangehen und auch ohne Kapitänsbinde Führung übernehmen. Götze zeigt damit: „Seht her Schiedsrichter, wir lassen uns nicht alles gefallen!“