Fünf-Tore-Haaland zerstört Leipziger Viertelfinal-Träume

Die unaufhaltsame Tormaschine Erling Haaland hat RB Leipzigs Traum vom Champions-League-Viertelfinale mit einer denkwürdigen Fünf-Tore-Gala brutal zerstört. Beim Leipziger 0:7 (0:3)-Debakel im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City schoss der norwegische Stürmerstar den chancenlosen DFB-Pokalsieger am Dienstag fast im Alleingang aus der Königsklasse und fügte den Sachsen die höchste Europapokal-Pleite der Klubhistorie zu.

Nach Haalands lupenreinem Hattrick im ersten Durchgang (22., Handelfmeter nach Videobeweis/24./45.+2) besiegelten Ilkay Gündogan (49.), erneut Haaland (53./57.) und Kevin De Bruyne (90.+2) die schmachvolle Niederlage. Jäh endeten die Hoffnungen auf den zweiten Viertelfinal-Einzug, die nach dem 1:1 im Hinspiel aufgekommen waren. Urgewalt Haaland hat nun stolze 39 Tore in 36 Pflichtspielen für City auf seinem Konto.

Leipzig, das in Amadou Haidara, Kevin Kampl und Konrad Laimer drei nominelle Sechser aufbot, bekam unter Citys Dauerdruck kaum Zugriff - und wackelte in der Abwehr. Nach Flanke von De Bruyne stand Gündogan (3.) plötzlich völlig frei, jagte den Ball jedoch aus wenigen Metern über das Tor, ehe Haaland begann aufzudrehen und Leipzig kaum noch aus der eigenen Hälfte kam.

Infolge eines Luftzweikampfes zwischen Benjamin Henrichs und Citys Rodri sprang der Ball dem Nationalspieler unfreiwillig an die Hand - trotzdem zeigte Vincic nach Ansicht der Videobilder auf den Punkt. Für den früheren Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe war dies eine Fehlentscheidung.

"Mir fällt dazu langsam nichts mehr ein. Einfach grotesk! Arme in ganz natürlicher Position auf entsprechender Höhe und dann auch noch von hinten und nur minimal am Oberarm gestriffen", twitterte der einstige Referee. Borussia Dortmunds Mats Hummels forderte auf seinem Account derweil: "Wir brauchen eine Veränderung bei den Handelfmeter-Entscheidungen. Es geht in die falsche Richtung."