NFL: Ist dieser Deal der Türöffner für den Wechsel eines Giganten?

Die New York Jets verpflichten laut übereinstimmenden Medienberichten Allen Lazard von den Green Bay Packers - der Vorbote für den Wechsel von Superstar Aaron Rodgers?

Aaron Rodgers und die New York Jets: Das Thema, das die NFL elektrisiert, wird nochmal heißer.

Laut übereinstimmenden Medienberichten haben die Jets einen spannenden Deal im Sack, der zum Türöffner für eine Verpflichtung des Star-Quarterbacks werden könnte: Allen Lazard, fünf Jahre lang Wide Receiver bei den Green Bay Packers und damit Passempfänger für Rodgers, geht in den Big Apple!

New York Jets: Erst Lazard, dann Rodgers?

Wie ESPN und The Score vermelden, haben sich Lazard und die Jets auf einen vier Jahre langen, 44 Millionen Dollar schweren Deal geeinigt. Rodgers soll den Jets laut ESPN eine Wunschliste mit mehreren Spielern vorgelegt haben, die sie holen sollten, um ihn für sich zu gewinnen - Lazards Name stand angeblich auf ihr.

Die Jets basteln damit weiter an einem Wohlfühlumfeld für Rodgers: Bereits Ende Januar hatten sie auch Nathaniel Hackett als Offensive Coordinator geholt: Der frühere Coach der Denver Broncos hatte ebenfalls mehrere Jahre lang bei den Packers und mit Rodgers gearbeitet. An Randall Cobb, einem weiteren Packers-Receiver, soll ebenfalls Interesse bestehen. (DATENCENTER: So liefen die NFL-Playoffs 2022/23)