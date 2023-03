3. Liga: FSV Zwickau – FC Erzgebirge Aue, 0:2 (0:0)

Am Dienstag trafen der FSV Zwickau und der FC Erzgebirge Aue aufeinander. Das Match entschied die Elf von Pavel Dotchev mit 2:0 für sich. Auf dem Papier ging Aue als Favorit ins Spiel gegen Zwickau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte der FSV Zwickau beim FC Erzgebirge Aue mit 1:0 für sich entschieden.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der Pause stellte Zwickau personell um: Per Doppelwechsel kamen Can Coskun und Robin Ziegele auf den Platz und ersetzten Noel Eichinger und Nils Butzen. Dimitrij Nazarov brach für Aue den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. Beim Gast kam Borys Tashchy für Nazarov ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (85.). Der FC Erzgebirge Aue stellte in der 90. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Nico Gorzel, Ivan Knezevic und Elias Huth für Omar Sijaric, Sam Schreck und Antonio Jonjic auf den Platz. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Tashchy, der das 2:0 aus Sicht von Aue perfekt machte (90.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Heft (Neuenkirchen) feierte der FC Erzgebirge Aue einen dreifachen Punktgewinn gegen den FSV Zwickau.