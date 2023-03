3. Liga: TSV 1860 München – SV 07 Elversberg, 1:1 (1:1)

Nico Antonitsch brachte sein Team in der 17. Minute nach vorn. Jesper Verlaat nutzte die Chance für 1860 und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mit einem Doppelwechsel wollte der TSV 1860 München frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Maurizio Jacobacci Martin Kobylanski und Marcel Bär für Stefan Lex und Fynn Lakenmacher auf den Platz (58.). Als der Unparteiische Ballweg (Zwingenberg) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.