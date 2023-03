3. Liga: Hallescher FC – FC Viktoria Köln, 2:2 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Tunay Deniz machte in der 49. Minute das 1:0 von Hallescher FC perfekt. Patrick Sontheimer schoss für Vikt. Köln in der 69. Minute das erste Tor. Dominik Steczyk sicherte Halle vor 6.000 Zuschauern in der 74. Minute das zweite Tor. In der 79. Minute stellte das Team von Coach Sreto Ristic personell um: Per Doppelwechsel kamen Leon Damer und Timur Gayret auf den Platz und ersetzten Tom Zimmerschied und Lucas Halangk. Der FC Viktoria Köln stellte in der 80. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte André Becker, Mike Wunderlich und Simon Stehle für Robin Meißner, Marcel Risse und Sontheimer auf den Platz. Als einige Zuschauer bereits Hallescher FC als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Becker, der zum Ausgleich traf (85.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der Gastgeber und Viktoria schließlich mit einem Remis.