3. Liga: Rot-Weiss Essen – VfL Osnabrück, 1:1 (0:1)

Für den Führungstreffer des VfL Osnabrück zeichnete Timo Beermann verantwortlich (32.). Zur Pause wusste die Elf von Trainer Tobias Schweinsteiger eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mit einem Wechsel – Lawrence Ennali kam für Torben Müsel – startete Rot-Weiss Essen in Durchgang zwei. In der 65. Minute erzielte Ennali das 1:1 für die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski. Wenig später kamen Henry Rorig und Jannes Wulff per Doppelwechsel für Noel Niemann und Lukas Kunze auf Seiten von Osnabrück ins Match (81.). Mit Isaiah Young und Thomas Eisfeld nahm Christoph Dabrowski in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kevin Holzweiler und Felix Götze. Am Ende sicherte sich Essen mit diesem 1:1 einen Zähler.