3. Liga: Spitzenreiter Elversberg in der Ergebniskrise

Spitzenreiter SV Elversberg befindet sich in der 3. Fußball-Liga in einer Ergebniskrise.

Spitzenreiter SV Elversberg befindet sich in der 3. Fußball-Liga in einer Ergebniskrise. Die Saarländer blieben durch das 1:1 (1:1) bei 1860 München auch das vierte Spiel in Folge ohne Sieg, führen die Tabelle mit 59 Punkten aber weiter an.