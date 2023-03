Leipzig mit Mittelfeld-Block gegen City - Werner im Sturm

Trainer Marco Rose schickt DFB-Pokalsieger RB Leipzig etwas defensiver in das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City.

Trainer Marco Rose schickt DFB-Pokalsieger RB Leipzig etwas defensiver in das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City. Mit Amadou Haidara, Kevin Kampl und Konrad Laimer berief der Coach gleich drei defensive Mittelfeldspieler in die Startelf für die wichtige Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).